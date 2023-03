Un climat étrange autour de l’équipe de Suisse de football

Pour aller de Belgrade à Novi Sad, là où la Biélorussie accueille ses adversaires à huis clos, il suffit de remonter le Danube. Voyage à contre-courant, vers le nord de la Serbie: l’image raconte le périple de l’équipe de Suisse pour son premier match des éliminatoires de l’Euro 2024. Voyage vain? Début avril, l’UEFA, cernée par les pressions politiques et sportives, décidera si la Biélorussie du dictateur Loukachenko, qui soutient activement la Russie d’un Poutine sous mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, doit être bannie elle aussi. Les turpitudes des uns n’excusent pas celles des autres et c’est dans ce contexte pesant que commencent les qualifications pour l’équipe de Suisse.

On sait tout le passif entre la Serbie et la Suisse, les tensions cristallisées autour de Granit Xhaka notamment il y a trois mois au Mondial qatari. Le capitaine de la sélection incarne, de par ses origines kosovares, le malaise politique d’une Serbie qui refuse de reconnaître l’indépendance du nouveau pays. Vendredi soir, quand la Suisse s’est posée à Belgrade, il y avait des craintes de débordements.

Quelques chiens bruyants, rien de plus

Plus loin, dans le hall «normal», quelques figures patibulaires traînaient. C’est un Serbe, grand fan de l’Étoile Rouge de Belgrade, qui nous l’a précisé. «J’en ai vu quelques-uns, oui, que j’ai reconnus à leur allure typique, des fanatiques de la cause serbe, qui étaient là, a-t-il expliqué. Ils n’étaient pas nombreux, mais j’ai remarqué leur petit manège. Ils sont allés à plusieurs reprises voir le tableau qui note les arrivées des vols. Quand le vol de l’équipe de Suisse s’est posé, ils se sont un peu activés. Et comme aucun joueur n’arrivait ensuite, ils ont commencé à tourner en rond, avant de disparaître.» Chronique de l’inutilité.