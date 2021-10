Climat tendu à Lucerne pour l’apparition du Conseil fédéral

Lucerne : Un climat tendu pour l’apparition du Conseil fédéral

Malgré la hausse de dérives lors des manifestations contre les mesures Covid, le Conseil fédéral se mêlera au peuple mercredi. Des contrôles de sécurité élevés sont attendus.

Mercredi, le Conseil fédéral tiendra une séance exceptionnelle à Lucerne et prévoit dans la foulée une rencontre avec la population et le Gouvernement cantonal. Le peuple sera invité à un échange de vues au Musée des transports. Ouvert au public, l’événement ne nécessitera aucune inscription préalable, seuls un certificat Covid et une pièce d’identité seront demandés à l’entrée. D’après nos collègues alémaniques, les autorités restent muettes sur les mesures sécuritaires qui seront utilisées. Toutefois, vu le climat actuel, la population peut s’attendre à des scanners mobiles, à des contrôles de personnes et de bagages, ainsi qu’au déploiement d’un important contingent policier.