Tekashi 6ix9ine

Un clip caritatif et une plainte qui refait surface

Double actu pour Tekashi 6ix9ine. Il vient de sortir le titre «Trollz» et sa vidéo. Simultanément, il est accusé de fraude par des promoteurs de concerts.

Après «Fefe» en 2018, c’est la deuxième fois que Tekashi et Minaj unissent leur force sur un titre.

La vie du rappeur new-yorkais n’a rien d’un long fleuve tranquille. Deux mois après sa sortie de prison en avril 2020, Tekashi 6ix9ine a publié vendredi 12 juin 2020 le morceau «Trollz» ainsi que son clip, qui fait déjà le buzz grâce à son côté coloré et sexy. Ce titre a été réalisé avec la rappeuse Nicki Minaj avec qui Daniel Hernandez, au civil, avait déjà collaboré sur «Fefe» en 2018.

Ainsi que l’a expliqué Minaj sur Instagram , une partie des revenus du morceau seront redistribués. «Ils iront à une fondation qui aide gratuitement des prisonniers dans l’attente de leur procès qui n’ont pas les moyens de payer leur caution», a détaillé la rappeuse. Voilà pour les bonnes nouvelles. Parce que si Tekashi 6ix9ine fait les gros titres, c’est aussi parce qu’une plainte déposée fin 2018 et suspendue peu après a été réactivée vendredi 12 juin 2020.

En octobre 2018, le rappeur, 24 ans, ne s’était pas produit comme attendu dans une salle de Washington. Au même moment, il donnait un show à New York. Les promoteurs du concert dans la capitale américaine l’ont accusé de rupture de contrat et de fraude pour avoir touché l’avance sur son cachet (58’470 dollars) sans être monté sur scène. D’après «Complex», Tekashi est aussi poursuivi pour diffamation. Le lendemain de l’affaire, il avait déclaré sur les réseaux sociaux qu’il n’avait pas été payé et il avait taxé les organisateurs d’«arnaqueurs corrompus». Ces derniers lui réclament 5,3 millions de dollars.