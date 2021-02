Kadebostany «Take Me To The Moon» : Un clip carte postale des paysages romands

Kadebostany a publié la vidéo de «Take Me To The Moon» qui a été tournée en Suisse romande. Pas un hasard.

Le groupe, emmené par le Lausannois Guillaume de Kadebostany, a mis en ligne vendredi 26 février 2021 le sublime clip de «Take Me To The Moon». Il a été tourné en six jours en Suisse romande à l’automne 2020 et met en scène des lieux bien connus tels que le lac de Joux, l’aéroport de la Blécherette à Lausanne ou encore le spectaculaire pont suspendu «Peak Walk» au dessus des Diablerets (VD). Ce n’est pas un hasard si Kadebostany a choisi de mettre en image ces endroits iconiques. La vidéo, assez énigmatique dans laquelle Guillaume met sa mort en scène, a en effet été produite avec le soutien de Suisse Tourisme. On doit sa réalisation au Turc Hasan Kuyucu, qui avait précédemment travaillé sur le clip de «Mind if I Stay».

«Take Me To The Moon» est le premier single de l’EP «Drama – Act 2» dont la sortie est prévue plus tard dans l’année. Il fait suite à «Drama – Act 1» qui avait été publié en avril 2020.