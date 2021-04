Russie : Un clip de Rammstein vaut la prison à un proche de Navalny

Lors d’un procès à huis clos, un opposant russe a été condamné à deux ans de prison pour «pornographie». Il avait partagé un clip d’un groupe allemand sur les réseaux sociaux.

La justice russe a condamné jeudi à deux ans et demi de prison un militant d’opposition accusé d’avoir diffusé de la «pornographie» en partageant un clip du groupe de métal allemand Rammstein, a déclaré à l’AFP son avocat. Andreï Borovikov, 32 ans, un ancien responsable du bureau de l’opposant d’Alexeï Navalny à Arkhanguelsk, a été condamné à huis clos par le tribunal Lomonossovski de cette ville du nord-ouest de la Russie.

Affaire d’«absolument absurde»

L’une des versions de cette vidéo, non-censurée, montre de véritables scènes sexuelles parodiant des films pornographiques et entrecoupées d’images du chanteur du groupe faisant mine de prononcer un discours politique. Andreï Borovikov a depuis supprimé la vidéo et on ignore quelle version il avait diffusée.