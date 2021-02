Bella Thorne : Un clip sexy pour effacer son image d’enfant sage

L’actrice Bella Thorne ose tout pour qu’on ne l’identifie plus à son rôle d’adolescente modèle qui l’a rendue célèbre.

Bella Thorne donne dans la provocation pour faire oublier son personnage de CeCe dans la série «Shake it Up».

La Californienne de 23 ans a publié la chanson «Shake It». Son clip vient d’être dévoilé. Il est osé. On y découvre notamment Bella Thorne, en lingerie sexy, embrassant à pleine bouche la star du porno américaine Abella Danger. La vidéo n’a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes, surtout les fans de la série Disney «Shake It Up» dans laquelle l’actrice a incarné, de 2010 à 2013, une ado moralement et socialement bien sous tous rapports.