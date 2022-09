Un jeune sur quatre concerné : Un clip vidéo pour lutter contre l’anxiété chez les jeunes

Une trentaine de jeunes a collaboré au clip réalisé par l’Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF). L’objectif: briser les tabous et inciter les personnes concernées à demander de l’aide.

L’anxiété serait le problème d’ordre psychique le plus récurrent chez les jeunes, d’après les dernières études. En Suisse, près d’un jeune sur quatre déclare en souffrir. Or, trop souvent, le trouble est minimisé ou ignoré en raison de ses symptômes peu visibles et les jeunes peinent à en parler ou à demander de l’aide. C’est le constat tiré par l’Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF).