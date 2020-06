États-Unis

Un clone de TikTok appâte avec des rémunérations

Le service chinois Zynn rivalise avec la populaire app de vidéos en payant les utilisateurs pour regarder du contenu et recruter des adeptes.

Lancée uniquement en Amérique du Nord début mai, Zynn s’est hissée à la 1re place des apps gratuites sur l’App Store et dans le Top 10 du Play Store. La plateforme, véritable clone de TikTok à qui elle veut damer le pion, permet comme la célèbre app de visionner et de partager de courtes vidéos de 15 secondes à agrémenter de filtres et de musique. Si l’app Zynn fait un tabac, c’est surtout parce qu’elle promet à ses utilisateurs… de l’argent.