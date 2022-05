Football: Un club de football avait besoin de sept buts pour être promu, il les a marqués

Au coup d’envoi du match contre Scunthorpe, les supporters de Bristol Rovers, club de quatrième division anglaise, pensent surtout aux play-off de promotion en League One. Les «Pirates» ont toutes les chances de finir quatrième du championnat et de rater d’un rien l’ascension directe dans la division supérieure. Northampton Town, leur rival direct pour la troisième place, a une différence de but bien supérieure à celle de Bristol.

Une deuxième mi-temps de folie

C’est à la 85ème minute que le jeune Elliot Anderson, 19 ans et joueur révélation des siens cette saison, marqué un but pour l’éternité: le septième de son équipe. Le Memorial Stadium explose à l’unisson. Les stadiers sont immédiatement débordés par des hordes de supporter qui font de la pelouse leur lieu de fête.

Match pas encore fini

Derrière son ordinateur, le CM de Bristol ne sait plus comment il s’appelle. «Aucune idée de quelle minute on vit. Je vais juste tweeter des trucs», écrit-il durant le temps additionnel. L’arbitre finit par siffler la fin de la rencontre et acter la promotion de Bristol, qui termine troisième du championnat à la faveur d’une différence de but supérieure à celle de Northampton. Cette fois, l’envahissement peut se faire sans crainte de représailles arbitrales.