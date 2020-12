Football : Un club écossais condamne une lettre raciste adressée à son coach

Kilmarnock, club de première division écossaise, va engager des poursuites pour défendre son entraîneur, Alex Dyer.

Kilmarnock, club de première division écossaise, a «fermement condamné» une lettre contenant des propos racistes envers son entraîneur anglais, Alex Dyer, reçue lundi. «Nous travaillons avec la police écossaise pour identifier tout individu impliqué dans cet acte répugnant et nous engagerons les poursuites les plus vigoureuses possible à leur encontre», a écrit Kilmarnock dans un communiqué.

Le combat continue

«Le racisme, sous quelque forme que ce soit, est totalement inacceptable et doit être dénoncé à tout moment et en tout lieu. (…) En tant que club, nous avons montré notre soutien pour débarrasser le jeu et la société de la discrimination raciale en mettant un genou à terre avant chaque match cette saison et nous continuerons à le faire», a encore indiqué Kilmarnock.