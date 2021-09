Baseball - Un club en garde partagée

La franchise se porte bien. Elle est déjà qualifiée pour les play-off et participera à ces séries finales pour la troisième année de suite, alors qu’elle s’appuie sur une masse salariale trois fois inférieure à celle de certains de ses adversaires.

Mais voilà, l’équipe est basée à St Petersburg, en Floride, l’un des marchés de baseball les moins favorables du circuit. Sur l’avenue bordant son stade, le Tropicana Field, les restaurants et les boutiques sont nombreux. En revanche, les drapeaux des Rays sont rares.

Malgré la mise en vente de produits pour les prochains play-off, la boutique du stade reste vide. L’engouement n’y est pas et la franchise n’a attiré que 9000 spectateurs en moyenne durant cette saison, alors qu’elle domine la ligue. C’est la 27e pire affluence sur les 30 équipes de MLB.

Chercher de l’argent ailleurs

Cette situation a donc donné l’idée au propriétaire du club, Stuart Sternberg, d’explorer d’autres pistes et de proposer une équipe en garde partagée avec Montréal. Cela lui permettrait d’avoir d’autres sources de rentrées financières: plus de droits TV et la possibilité d’augmenter le prix des billets, puisque l’équipe disputerait moins de rencontres à domicile.