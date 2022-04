Football au Brésil : Un coach dénonce la «culture de la haine» favorisée par Bolsonaro

Roger Machado, entraîneur de Gremio, explique que le racisme est en hausse dans le football brésilien, à cause du président d’extrême droite.

– Oui, au même titre que la discrimination dans tous les domaines de la société. Ceux qui pensent perdre leurs privilèges que le racisme structurel leur a octroyé réagissent d’une façon de plus en plus agressive. C’est dû notamment à la culture de la haine qui sévit depuis plusieurs années au Brésil. (...) Les racistes, qui se cachaient auparavant, sont désinhibés par l’attitude du chef de l’Etat (Jair Bolsonaro), ils savent qu’il pense comme eux. Il faut résister! Ce qu’il veut, c’est un retour en arrière, on ne peut pas laisser faire ça (...).