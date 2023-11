Un coach né en France sacré roi du baseball

C’est historique, et les Texans vont fêter ça comme il se doit. Leurs Rangers – franchise créée en 1961 à Washington et qui a déménagé au début des années 1970 – ont remporté pour la toute première fois les World Series de la Major League Baseball (MLB), en battant les Arizona Diamondbacks 5-0, au terme du match V de la finale. Ils ont gagné, comme dans un rêve, les trois parties qui se déroulaient à Phoenix cette semaine.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la partie s’est décantée sur la fin et une explosion de joie a envahi un État qui attendait ça depuis si longtemps. Dire que cette franchise a dû patienter jusqu’en 1996 pour jouer ses premiers play-off et 2010 pour atteindre enfin la finale (perdue largement contre San Francisco)! Elle doit ce succès à un entraîneur pas comme les autres, Bruce Bochy, qui passe ainsi définitivement pour un faiseur de miracles. Au cours de sa carrière de manager, il n’a jamais perdu le moindre match décisif!

À la retraite en Allemagne

«J’étais à la retraite à Ravensburg, en Allemagne, il y a un an, et je me disais que ce jeu me manquait. Je n’ai jamais passé le moindre coup de fil, mais un jour Chris Young, le directeur général des Rangers, m’a appelé pour me demander si j’avais envie de revenir. D’un coup, j’étais là, et c’est comme ça que tout a recommencé», a expliqué le mage, quelques minutes après avoir ajouté une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès.