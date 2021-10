Sexisme : Un coach viré pour des accusations de viols, la ligue critiquée

Paul Riley, entraîneur du North Carolina Courage, a été licencié après des allégations de rapports sexuels forcés. La ligue est accusée d’avoir voulu le protéger.

«Paul Riley est licencié avec effet immédiat à la suite des très graves allégations de mauvaise conduite. Le Courage soutient les joueuses qui se sont manifestées et nous les félicitons d’avoir courageusement partagé leurs histoires», a indiqué le club dans un communiqué.

Dans la foulée, la Fédération américaine de football a annoncé avoir suspendu la licence d’entraîneur de cet Anglais de 58 ans. Tout est parti d’un article, publié par le site «The Athletic», dans lequel deux joueuses, Sinead Farrelly et Meleana «Mana» Shim, témoignent avoir dû faire face à plusieurs reprises, depuis 2010, au présumé comportement inapproprié de Riley.

Riley réfute

Farrelly et Shim ont également affirmé qu’à une autre occasion, lorsque Riley les entraînait au sein des Portland Thorns, il les avait forcées à s’embrasser dans son appartement. «Ce type a ses pratiques», a résumé Shim.

Riley a pour sa part contesté ces allégations «complètement fausses». «Je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec ces joueuses, ni ne leur ai fait d’avances sexuelles», s’est-il défendu auprès The Athletic.

La ligue mise en cause

«La ligue a été informée à de multiples reprises et a refusé à chaque fois d’enquêter. Elle doit accepter la responsabilité d’un processus qui n’a pas réussi à protéger ses propres joueuses de cet abus. Je suis écoeurée. Protégez vos joueuses, faites ce qui est juste, NWSL», a-t-elle interpellé, sur Twitter.

Megan Rapinoe en colère

La star Megan Rapinoe, Ballon d’or féminin en 2019, a aussi exprimé sa colère: «A tous ceux qui sont dans l’exercice du pouvoir et qui ont laissé faire, qui ont entendu et rejeté, qui ont autorisé ce monstre à changer d’équipe sans aucune répercussion, allez vous faire foutre, vous êtes tous des monstres et vous pouvez TOUS donner votre démission immédiatement».