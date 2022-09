Bâle: Un coca l’aurait poussé à simuler la préparation d’un attentat

L’histoire remonte à 2017. Le jeune homme avait fait semblant de téléphoner avec son portable dans un bus de nuit et de préparer un attentat terroriste. C’est du moins ce que lui reproche le ministère public. Les forces d’intervention avaient appréhendé le présumé terroriste quelques jours plus tard, mais les soupçons ne s’étaient pas confirmés. Conséquence: il n’a été condamné qu’à une peine pécuniaire avec sursis de 3000 francs pour menaces alarmant la population. Le tribunal lui avait également réclamé les frais de procédure d’environ 100’000 francs, car il les avait occasionnés.

Fragile psychologiquement

Or, la Cour d’appel vient de l’en dispenser. C’est ce qui ressort d’un jugement publié récemment. Selon une expertise, l’homme souffre d’une maladie rare. Ce soir-là, il aurait bu un coca, ce qui aurait affecté son métabolisme sensible et limité sa capacité de compréhension. Et comme il avait entendu ce soir-là des gens parler d’un attentat terroriste à Manchester, il aurait essayé d’assimiler cette information en se parlant à lui-même. Pour ne pas attirer l’attention, le jeune homme – dont l’état psychique était fragile – aurait simulé une conversation téléphonique. Les passagers et passagères du bus qui avaient assisté à la scène ne pouvaient pas savoir qu’il n’y avait personne au bout du fil.