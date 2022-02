Test : Un cocktail de zombies et de parkour aux effets mortels

Meilleur encore que le premier opus, «Dying Light 2»magnifie la chasse aux morts-vivants.

Avec «Stay Human», nom donné au second opus de la licence de Techland, on reste en terrain connu. On suit ainsi les pérégrinations d’Aiden à la recherche de sa sœur dans un monde postapocalyptique envahi par des zombies, plus précisément à Villedor, un des derniers bastions de l’humanité divisée en factions.