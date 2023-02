Japon : Un collaborateur du Premier ministre viré pour des propos homophobes

«Commentaires scandaleux»

Le Japon «vise une société inclusive… qui reconnaît la diversité», a rétorqué samedi devant des médias Fumio Kishida. «Les commentaires du secrétaire sont totalement incompatibles avec cette politique et sont scandaleux», a-t-il dénoncé. «J’ai pris la décision de le relever de son poste de secrétaire», a-t-il ensuite annoncé.

Popularité en chute libre

Ce limogeage est un nouveau coup dur pour le gouvernement de M. Kishida, dont la cote de popularité est en chute libre depuis l’année dernière après le retrait de quatre ministres en trois mois à cause d’allégations d’irrégularités financières ou de liens avec la controversée Église de l’Unification.

Procès

Le Japon est la seule nation du groupe des sept pays les plus industrialisés à ne pas reconnaître les unions entre personnes de même sexe. Sa Constitution de 1947 stipule que «le mariage doit être fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux sexes» et «avec les mêmes droits pour le mari et la femme.»