Neuchâtel : Un collaborateur d’un centre d’asile infecté par la diphtérie

Mais pas de panique. Selon le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), les personnes touchées se portent bien rappelle la «NZZ am Sonntag». Elles ont reçu des soins appropriés à la gravité de la maladie. Les personnes qui ont été en contact avec les malades ont été vaccinées et ont reçu une thérapie prophylactique. La Confédération souligne qu’il n’y a actuellement aucun danger pour le reste de la population, rappelle le dominical. En Suisse, on vaccine contre la diphtérie avec un vaccin combiné. Chez les jeunes enfants, le taux de vaccination est proche de 90%.

Autorités sur le qui-vive

Les autorités sont néanmoins inquiètes, non seulement à cause du nombre de cas, mais aussi parce que l’épidémie ne se limite désormais plus qu’aux réfugiés. À Boudry (NE), où trois personnes ont été contaminées, un cas est apparu pour la première fois parmi le personnel d’encadrement. C’est ce que confirme le médecin cantonal neuchâtelois Claude-François Robert à la «NZZ am Sonntag». La personne a également dû être traitée médicalement.