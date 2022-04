Lausanne : Un collectif a installé un camp pour sans-abri sur l’esplanade de Beaulieu

En réponse à la fermeture ce dimanche de deux structures d’accueil de nuit, un collectif baptisé 43 m² a installé un hébergement d’urgence sur l’esplanade de Beaulieu, à Lausanne.

«Nous avons choisi d'investir Beaulieu pour plusieurs raisons. Le Palais de Beaulieu appartient à la Ville de Lausanne et comprend plusieurs espaces vides. Ensuite, les personnes habituées à dormir dans les hébergements d'urgence connaissent ce lieu: ce dernier a déjà servi d'accueil de nuit et de jour en période de COVID. Finalement, en un temps record et à raison, les autorités ont mis à disposition 200 lits, afin d'accueillir les personnes fuyant la guerre en Ukraine. Évidemment, nous saluons les efforts solidaires envers les Ukrainiennes et les Ukrainiens et en aucun cas nous ne voulons hiérarchiser ces problématiques par contre, nous prônons une solidarité qui résiste à toute épreuve et qui ne priorise pas un groupe de personnes sur un autre. S'il est possible de déployer 200 lits pour les personnes venant d'Ukraine, il est possible d'en déployer tout autant pour les personnes sans-abri.», explique le collectif dans un communiqué.