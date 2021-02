Tunisie : Un collectif appelle à la légalisation du cannabis

En Tunisie, un collectif a appelé vendredi à une légalisation du cannabis. Le pays, très répressif en la matière, compte pas moins de 400’000 consommateurs réguliers.

Un collectif a appelé vendredi à une légalisation du cannabis en Tunisie, où la stratégie essentiellement répressive et une loi contestée entraînent chaque année l’incarcération de nombreux jeunes fumeurs de joints.

Lors d’une conférence de presse à Tunis, le député Zied Ghanney a annoncé qu’il déposerait prochainement au Parlement un projet de loi visant à réguler «la plantation, l’industrie et l’utilisation du cannabis».

Un million de consommateurs

«Il y a un million de consommateurs, dont 400’000 réguliers, c’est presque un dixième de la population et plus de 30% des jeunes», a souligné Karim Chaïr, du Collectif pour la légalisation du chanvre (Colec), lancé en 2019 avec des associations et experts.