France : Un collectif appelle les Gilets Jaunes à la mobilisation

Les manifestants comptent descendre dans la rue, le samedi 7 janvier, afin de montrer leur mécontentement face à plusieurs dossiers politiques, dont la réforme des retraites et l’inflation.

Un mouvement de contestation monte en France, laissant entrevoir un possible retour des Gilets Jaunes. Plusieurs groupes sur Facebook ont repris massivement l’appel du collectif «Gilets Jaunes et des Citoyens en colère» visant à «faire descendre un maximum de gens dans les rues».

Une réforme des retraites qui passe mal

Les points de discorde entre citoyens et gouvernement sont nombreux, selon les différents collectifs, à commencer par la réforme des retraites. Le contenu précis de ce dossier brûlant depuis plusieurs mois, doit être présenté aux Français, ce 10 janvier.

Les dirigeants de la CFDT et de la CFTC pensent que le gouvernement va décider de reporter l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans plutôt que 65, mais une telle disposition n’est pas davantage acceptable, ont-ils dit mercredi. Mais «64 ans, c’est aussi un report brutal de l’âge légal de la retraite, que rien ne justifie (…) et donc 64 ans, c’est inacceptable également», ajoute Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

Les différentes crises mettent le feu aux poudres

Les manifestants entendent bien faire entendre leur voix par rapport à la politique du gouvernement sur les crises. La hausse des prix des produits du quotidien (+14,6% sur une année) et de l’énergie étranglent le porte-monnaie de nombreux Français, pour qui il devient de plus en plus compliqué de joindre les deux bouts.