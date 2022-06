Bulle (FR) : Un collectif catholique gruérien appelle à boycotter la Pride

Considérant la manifestation comme «foncièrement opposée» aux valeurs chrétiennes, il demande aux fidèles de ne pas y assister. À la place, il les invite à un chemin de croix.

Durant les Prides, il n’est pas rare que certains manifestants se rappellent au bon souvenir de l’Eglise, comme ici à Zurich l’an passé. 20min/Marco Zangger

«Nous ne pouvons pas, au risque de perdre toute raison et tout bon sens, assister pieusement à la messe et à la bénédiction de la bannière des Armaillis de la Gruyère à l’occasion de leur 100e anniversaire ou préparer nos enfants à la 1re communion puis approuver, voire participer, quelques jours plus tard à la Pride de Bulle qui véhicule des valeurs foncièrement opposées aux valeurs chrétiennes en ce qui concerne la sexualité et l’usage de celle-ci.» Ces quelques lignes sont tirées de la page internet gruyere-catholique.ch. En d’autres termes, ce collectif religieux appelle les fidèles à boycotter la manifestation qui se tiendra dans le chef-lieu gruérien du 24 au 26 juin.

Et il va même plus loin, en invitant les catholiques à une sorte de contre-manifestation: un chemin de croix de réparation à Notre-Dame des Marches, à Broc (FR), le vendredi 24 juin à 20h. Le but est de prier «la Vierge Marie afin qu’elle daigne donner aux personnes qui souffrent dans leur identité le courage d’accepter la croix afin que leurs difficultés, acceptées chrétiennement et sans revendications, soit source de grâces pour elles-mêmes et pour leurs proches».

Contacté par le journal «La Gruyère», le porte-parole du collectif explique que ce dernier n’existait pas auparavant et qu’il a été créé précisément en réaction à l’organisation de la Pride de Bulle. En tout, il regrouperait moins d’une centaine de personnes. De plus, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, en la personne de Mgr Charles Morerod, se distancie de la prise de position du collectif Gruyère catholique. Quant aux organisateurs de la Pride, ils ne sont pas surpris de susciter de telles réactions. C’était déjà le cas lors de précédentes éditions.