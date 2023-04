Vaud: Un collectif citoyen veut réformer la démocratie et lance deux initiatives

Le premier demande des droits politiques, notamment de vote et d’éligibilité, pour les personnes d’origine étrangère, domiciliées dans le canton depuis 3 ans au moins et en Suisse depuis 10 ans. «Notre démocratie est probablement l’une des plus exclusives et discriminantes au monde. Une personne sur trois dans le canton n’a pas le droit de s’exprimer politiquement. À Lausanne, c’est même 40% des gens. C’est injuste et injustifié», estime Diana Zeidan, porte-parole d’Agissons.