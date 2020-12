«Les conditions de vie des requérants d’asile se sont encore dégradées depuis la pandémie», affirme Guy Zurkinden, membre de Poya Solidaire, un groupe de requérants d’asile déboutés vivant pour une partie au Foyer de la Poya à Fribourg sous le régime de l’aide d’urgence, et de personnes qui leur sont solidaires. Comme le rapporte « La Liberté », depuis mars 2020, le collectif dénonce la situation du Foyer de la Poya, «où les requérants vivent dans une promiscuité et une précarité extrême, les rendant vulnérables à l’épidémie».

Renvoyé au Liban

Parmi les requérants d’asile, les étudiants ont aussi été pénalisés par la pandémie. C’est le cas d’Eli*. Ce jeune homme de 28 ans a terminé ses études trois jours avant le confinement. Détenteur d’un permis L, il disposait de six mois pour trouver du travail. Au vu de la situation économique, il a demandé une extension de son permis de séjour au Service de la population et des migrants (SPoMi). La requête lui a été refusée et une lettre de renvoi a suivi :«On m’a annoncé que j’avais deux semaines pour quitter le pays, se souvient-il. J’ai eu l’impression que le monde s’écroulait autour de moi. J’avais tellement investi et tout est parti en fumée en un instant.»