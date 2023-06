Berne: Des féministes d’extrême droite visées par une expédition punitive

Némésis a publié dans la nuit de mardi à mercredi une vidéo (voir le témoignage d’Oxana ci-dessus). Des membres de ce collectif «féministe identitaire», souvent étiqueté d’extrême droite et raciste, disent avoir été violemment agressées par un groupe d’une vingtaine d’hommes encagoulés. La police cantonale bernoise confirme l’altercation à la Münstergasse, dans un communiqué, et évoque au total deux blessés légers. Un appel à témoins a été lancé.

Un premier incident sur la Place fédérale

Une membre de Némésis a raconté à 20 minutes le déroulement des faits. «Vers 19h, sept membres ont déployé une banderole ‘Violences importées=violences à expulser’ sur la Place fédérale. L'action était coordonnée avec un groupe d’hommes "Sichere grenzen", qui déploient eux aussi une banderole. Durant l'action, qui n’a duré qu'une dizaine de minutes, un cycliste est passé et a mis un coup de pied à un caméraman de l'équipe.»

«Je me suis reçu un couteau vers le visage»

Les individus encagoulés, que la membre de Némésis qualifie comme des antifas, se sont mis à taper sur la vitrine avec les chaises de la terrasse, à briser les vitres, et balancer du spray. Les chaises ont volé, de même que des bouteilles et autres objets trouvés sur les tables. Les filles de Némésis se sont réfugiées dans un coin, mais sans possibilité de fuite, car l'autre entrée du restaurant était également bouclée par d'autres individus. La police est arrivée très vite et les agresseurs ont pris la fuite.