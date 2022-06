Lausanne (VD): Un collectif queer lance une «contre-Pride» anticapitaliste

Le mouvement des Gay Prides était effectivement plus radical à ses débuts dans les années 1960 et 1970, confirme l’historien spécialiste du sujet Thierry Delessert. 20minutes/Gilles Brönnimann

Lutter contre l’homophobie ou la transphobie sans combattre le capitalisme, c’est peine perdue, parce qu’il rend possible les discriminations, voire s’en nourrit. C’est, en résumé, le postulat de la Pride de nuit, un collectif «queer et révolutionnaire» d’extrême gauche qui organise à Lausanne le 2 juillet prochain une alternative à la Pride officielle qui se tiendra à Bulle fin juin. Un événement festif mais aussi militant, pour se distancier d’une parade «devenue mainstream».

Maimouna Mayoraz et Sébastien Zürcher ont présenté jeudi le manifeste du collectif, dont beaucoup préfèrent rester anonymes. rmf

«Depuis quelques années, c’est devenu le festival des marques, c’est assez ridicule, regrette François*, un participant de la première heure. À Zurich, ça fait des années que c’est comme ça, mais le pire c’était à Genève en 2019, avec des parapluies Colgate ou des banderoles UBS… ça va vraiment trop loin.» Des manifestants avaient d’ailleurs préparé discours et pancartes pour critiquer cette marchandisation de la marche, rapportait alors le magazine «360».

Avec un manifeste très fourni, le collectif de la Pride de nuit s’éloigne donc des événements «classiques» organisés chaque année dans une ville romande. «Ce n’est pas une contre-Pride. On se veut plutôt complémentaires», explique le militant. Ce qui ne les empêche pas de demander la démission des organisateurs de la Zurich Pride, en raison de l’effusion de sponsoring. «Nous ne voulons pas offrir une plateforme de rainbow washing, par exemple à l’entreprise pharmaceutique Gilead qui a tout fait pour empêcher l’accès au générique de son médicament contre le VIH», explique Sébastien Zürcher, membre du collectif fort d’une trentaine de personnes. Contacté, le collectif de la Zurich Pride n’a pas répondu à nos sollicitations.

Revendications tous azimuts

Par opposition, la Pride de nuit se veut donc radicale et révolutionnaire. «Oui, l’homophobie recule, mais les personnes LGBTIQ+ sont toujours parmi les plus vulnérabilisées par le capitalisme. On le voit par exemple à l’embauche, dans le domaine de la santé, ou de l’asile, mais de façon plus cachée», insiste le jeune queer. Sa camarade Maimouna Mayoraz raconte par exemple la situation d’un homme gay ougandais vivant en Suisse, actuellement sans papiers. «L’Ouganda a dépénalisé l’homosexualité, donc son orientation n’est plus un motif de droit d’asile, bien qu’il risque toujours des violences dans son pays», décrit-elle.

Les revendications de la Pride de nuit sont très étendues, allant d’un accès facilité à la transition de genre au remboursement de la procréation médicalement assistée (PMA) en passant par l’abaissement de l’âge de la retraite, la reconnaissance du travail domestique, la régularisation des sans-papiers ou la généralisation de l’écriture épicène. «Nous soutenons la convergence des luttes féministe, antiraciste ou encore écologiste, car elles sont toutes causées par un même problème: le capitalisme», analyse Sébastien Zürcher.

Une division des forces

«On a été étonnés lors de leur annonce», réagit Gonzague Bochud, coordinateur de la Bulle Pride 2022. Ce militant de longue date ne partage pas leur point de vue. «Il y a une part de réalité, mais les discriminations datent d’avant le capitalisme, rappelle-t-il. Et on ne peut pas changer la société d’un claquement de doigts. Je crains que ces revendications ne prêtent à confusion, et divisent les forces alors qu’elles sont déjà limitées. De plus, la Pride regroupe aussi des personnes du centre ou de droite qui y ont aussi leur place.» Et d’ajouter qu’il est lui-même membre du PLR.

Les Prides ont-elles donc perdu l’esprit radical de leurs origines? «Peut-être, mais elles se sont transformées en une vraie rencontre avec la population, et c’est ça qui a un véritable impact, estime Gonzague Bochud. Être plus consensuel permet de toucher plus de monde, et c’est aussi comme cela qu’on parvient au changement politique et qu’on peut faire passer des lois.»

*Prénom d’emprunt

«Une Pride, ça coûte cher»