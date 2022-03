Canton de Neuchâtel : Un collectionneur veut sauver ses armes

Un citoyen du Val-de-Travers a comparu mercredi devant la justice neuchâteloise. Le même jour, le quinquagénaire a vu une précédente peine être réduite de moitié.



Ce volet de l’affaire n’est toutefois pas clos, comme le précise «ArcInfo». Toujours mercredi, le prévenu a comparu devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Dans cette même affaire, l’homme aurait brisé les scellés que la police avait posés à l’entrée de la chambre forte dans laquelle il garde 460 armes. Il en aurait fait disparaître 146, celles dont le Ministère public (MP) demandait la confiscation et la destruction. Par ordonnance pénale, le MP avait condamné le Vallonnier à six mois de prison ferme, et avait ordonné la destruction de 192 autres armes. Le prévenu avait fait recours.