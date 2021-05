E-sport : Un combat fratricide au sommet de «Clash Royale»

Les finales de la Swisscom Hero League se dérouleront samedi, avec un duel entre deux gamers du Lausanne-Sport.

C’est LE grand événement de la scène suisse de l’e-sport. Samedi, les grandes finales de la Swisscom Hero League sacreront les meilleures équipes du pays sur «Counter-Strike: Global Offensive» et «League of Legends», ainsi que «Clash Royale». Particularité de ce dernier duel: il mettra aux prises deux gamers du Lausanne-Esports, Jesus et Zolag.

Qu’est-ce que cela fait d’affronter en finale un joueur de sa propre équipe?

Zolag: Jesus est un bon ami. On a peu réussi à s’entraîner ensemble récemment en raison d’horaires différents, mais j’essaie de cacher mes stratégies et mes decks (ndlr: voir la définition ci-dessous).

Jesus: Nous sommes tous les deux respectueux et honnêtes l’un envers l’autre. Comme on est tous les deux de la même équipe, c’est le côté fun qui va l’emporter!