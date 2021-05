Morges (VD) : Un comité veut un bord du lac piéton

Pro Vélo Morges, des membres des Verts, de l’Association transports et environnement et de Mobilité piétonne ont lancé l’initiative «Libre sur les quais». Ils ont jusqu’en août pour récolter 1648 signatures.

La fermeture des quais à la circulation pendant la pandémie de Covid-19 a donné des idées à des Morgiens: fermer les quais du Mont-Blanc et Lochmann à la circulation routière. Un comité constitué de Pro Vélo Morges, de membres des Verts, de l’Association transports et environnement et de Mobilité piétonne a lancé l’initiative «Libre sur les quais», rapporte «24 heures». Le délai pour récolter les 1648 signatures nécessaires à la tenue d’une votation communale court jusqu’en août.