Mexique: Un commando armé enlève 14 employés de la police

Les forces de sécurité ont lancé «une opération de recherche et de localisation de 14 hommes intégrant cette institution policière, qui ont été privés de liberté par des personnes armées», a indiqué le ministère de l’Intérieur du Chiapas dans un communiqué. L’enlèvement a eu lieu sur la route de 35 km qui relie la ville d’Ocozocoautla à Tuxtla Gutiérrez, la capitale de l’État du Chiapas.

Le bureau du procureur de l’État a dit pour sa part enquêter sur l’origine et l’authenticité de «divers documents vidéo et photographiques» circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, qui montrent le moment apparent de l’enlèvement.