Agriculture : Un complément alimentaire pour réduire les pets des vaches

La société coopérative agricole Fenaco lance un programme pour réduire considérablement les émissions de méthane des vaches laitières.

L’agriculture génère environ 13% des émissions de gaz à effet de serre en Suisse, et plus encore dans le monde. Dans l’élevage, les quelque 550’000 vaches en Suisse émettent au total environ 75’000 tonnes de méthane lors de la digestion, ce qui équivaut à 1,9 million de tonnes d’équivalent CO2. L’effet du méthane, un gaz à effet de serre, est environ 25 fois plus important que celui du CO2.