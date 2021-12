Couple de policiers assassiné en France : Un complice de l’assaillant trahi par son ADN

Un jeune homme de 28 ans a été renvoyé aux assises pour son implication dans le double meurtre perpétré en juin 2016 à Magnanville, près de Paris.

Présent au domicile du couple

«Les dénégations de Mohamed A., quant à son adhésion à l’idéologie jihadiste telle que portée par le groupe terroriste État islamique, n’apparaissant donc pas convaincantes ni suffisantes au regard des éléments recueillis par ailleurs», notent les juges dans leur ordonnance de mise en accusation rendue vendredi. Mohamed A. et Larossi A.«qui se fréquentaient assidûment, partageaient les mêmes convictions et étaient portés par la même idéologie favorable au jihad armé», soulignent-ils.

«La famille Salvaing salue l’enquête exemplaire qui a été menée par le juge d’instruction et les services d’enquête» et «attend le procès avec sérénité et confiance», a réagi son avocate, Me Pauline Dufourq.