Etats-Unis – Un compromis proposé pour éviter un défaut de paiement

États-Unis : Un compromis proposé pour éviter un défaut de paiement

Les États-Unis se retrouveront en défaut de paiement à partir du 18 octobre, selon le Trésor américain, si le plafond de la dette n’est pas relevé au Congrès.

Getty Images via AFP

Mitch McConnell veut permettre à ses adversaires d’approuver au plus vite une suspension du plafond de la dette jusqu’en décembre.

Les républicains ont offert mercredi une solution temporaire aux démocrates pour sortir de l’impasse parlementaire et éviter un défaut de paiement des États-Unis, tandis que Wall Street et Joe Biden mettaient en garde contre les conséquences potentiellement catastrophiques d’un tel événement.

Le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell a dit dans un communiqué vouloir «protéger les Américains d’une crise à court terme provoquée par les démocrates». Il veut donc permettre à ses adversaires d’approuver au plus vite une suspension du plafond de la dette jusqu’en décembre.

Si elle est acceptée, cette proposition républicaine donnera un peu de temps aux démocrates, dont la marge de manœuvre législative est entravée par leur très mince majorité, pour trouver une solution plus pérenne. Mais celle-ci passerait, selon l’offre de Mitch McConnell, par une voie législative compliquée que le camp de Joe Biden refuse jusqu’ici d’emprunter pour la dette. Les démocrates pourraient donc refuser cette offre, à l’issue de discussions en cours mercredi.

Pression

La pression montait très nettement depuis plusieurs jours sur les républicains, venue notamment de Joe Biden. Le président américain, fragilisé par le retrait chaotique d’Afghanistan, et qui peine par ailleurs à faire passer ses grandes réformes économiques et sociales, ne veut pas en plus d’un cataclysme financier.