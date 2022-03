Environnement – Un compromis sur les OGM passe la rampe du National

Coexistence possible

La recherche appelle depuis longtemps ce pas , a avancé Christian Wasserfallen (PLR/BE). «Les scientifiques ont longuement discuté des risques de coexistence des plantes génétiquement modifiées. Et il est incontesté aujourd’hui que les plantes cultivées à l’aide de telles méthodes sont des plantes normales. La coexistence avec les plantes classiques est donc possible, a-t-il affirmé.

Les Suisses ne veulent pas d’OGM

En outre, les Suisses ne veulent pas d’OGM dans leur assiette, a ajouté Emmanuel Amoos (PS/VS). Et 80% sont favorables à la prolongation du moratoire, selon un sondage. «Il n’existe donc aucune demande dans notre pays», a-t-il plaidé. Et il n’y a pas non plus de volonté de la part des producteurs. «La très large majorité des paysans ne veulent pas planter d’OGM sur leur terrain. Car il n’existe sur le marché aucune plante génétiquement modifiée qui présenterait un intérêt économique ou écologique pour les producteurs.»