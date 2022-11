Sur Twitter, un compte certifié coûtera huit dollars par mois

Twitter : Un compte certifié coûtera désormais huit dollars par mois

Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a annoncé, dans un… tweet, mardi, le lancement prochain d’un abonnement à huit dollars par mois pour les utilisateurs souhaitant faire certifier leur compte comme authentique et être moins exposés à la publicité.

Le réseau social propose depuis l’année dernière un abonnement à des fonctionnalités payantes, mais le directeur général veut un nouveau programme, plus cher et adopté plus largement, qui diversifiera les sources de revenus de la plateforme.