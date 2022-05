Suisse romande: Un concept écolo et le savon artisanal cartonne

C ‘est en faisant leur course dans un marché hebdomadaire à Neuchâtel, que Louis Becker et Charlotte Boutilly ont fait la connaissance d’un producteur de savons artisanaux. Celui-ci révèle aux deux jeunes, les aléas de son métier avec notamment son lot de produits invendus. Louis et Charlotte découvrent que cette situation n’est pas propre à ce producteur et qu’elle était était le lot de nombreux producteurs. Le concept «Rêve écologique» est en route. Les savons qui finissaient par être offerts ou jetés vont désormais trôner dans les rayons de magasins. «Valoriser les invendus et éviter les déchets est une attitude très intéressante sur le plan écologique et commercial», salue Delphine, fabricante de savon basée à Puidoux (VD) qui participe à l’aventure reveco.ch.