Un concert de Lil Yachty a été stoppé après quatre morceaux

Dès le début du concert, Lil Yachty a incité le public à descendre des gradins pour remplir un maximum le parterre devant lui. «Allez! Allez! Remplissez-moi ça. Qu’est-ce que vous foutez? Venez plus près», a hurlé le rappeur avant même de jouer son premier titre. Les gens ne se sont pas fait prier en s’amassant dans la fosse et en poussant pour être au plus près de la scène tout en ignorant les consignes des agents de sécurité. Des barrières auraient été renversées durant ce mouvement de foule. Le rappeur a interprété quatre morceaux dans ces conditions avant que son micro ne soit coupé. Les lumières de la salle se sont alors rallumées et un speaker a annoncé que le concert ne reprendrait pas tant que les fans ne retournaient pas à leurs places. Ce qu’ils n’ont pas fait et ce qui a signé l’arrêt total du show. Au lendemain des faits, le rappeur a réagi sur Instagram: «Ils nous ont fait taire la nuit dernière. On reviendra.»