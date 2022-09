Un concert de Niska dégénère: 10 blessés

Mayotte : Un concert de Niska dégénère: dix personnes blessées

Alors que l’artiste était en train de rapper, une bagarre a éclaté dans le public. Prenant peur, les spectateurs ont voulu fuir et provoqué un mouvement de foule. Une dizaine de personnes ont été légèrement blessées, tandis que d’autres ont été atteintes par des cailloux jetés par «des groupes venus en découdre». Les forces de l’ordre ont ensuite été attaquées à coups de pierres et de fers à béton, des voitures ont été détériorées et du mobilier urbain a été incendié. La police a procédé à l’arrestation de deux personnes. Avant le concert, six avaient été interpellées, quatre avaient des couteaux et des poings américains.