États-Unis : Un concert de rue vire au drame à Washington

Une animation musicale qui rassemblait de nombreux spectateurs s’est terminée brutalement par la mort d’un jeune de quinze ans, tué par balle.

Un adolescent âgé de 15 ans a été tué et trois autres personnes blessées par balles, dimanche soir à Washington, après un concert de rue.

Les coups de feu ont été précédés de deux autres incidents qui ont suscité la panique dans le public assistant à un concert non autorisé pour célébrer «Juneteenth», anniversaire de la fin de l’esclavage aux États-Unis commémorant le jour où les derniers esclaves au Texas apprenaient, le 19 juin 1865, qu’ils étaient libres.

Un policier blessé

Malgré la présence en nombre des forces de l’ordre, les tirs ont éclaté juste après et l’adolescent a été tué. Le policier et les deux autres blessés ont été hospitalisés. Il n’y a eu aucun échange de coups de feu et l’arme utilisée n’a pas été retrouvée, selon Robert Contee.