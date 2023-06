Lucerne: Un concert en faveur d’un couple grec d’extrémistes de gauche

Une soirée dont les recettes seront reversées à un proche de Nikos Maziotis et Panagiota Roupa doit se tenir vendredi à Lucerne dans un centre culturel subventionné.

Une soirée dont les recettes seront reversées à l’ancien chef du groupe terroriste Lutte révolutionnaire, Nikos Maziotis, ainsi qu’à sa partenaire Panagiota Roupa doit avoir lieu vendredi au Sedel, une salle de concert subventionnée de Lucerne. Les recettes du concert devraient sont destinés à un membre de la famille de Panagiota Roupa souffrant de problèmes de santé.

Le couple a été condamné notamment pour braquages de banques et divers attentats. L’Union européenne et les États-Unis ont classé leur groupe comme organisation terroriste après l’attaque visant l’ambassade américaine en 2007. Jusqu’à son arrestation en 2014, Nikos Maziotis était considéré comme le terroriste le plus recherché de Grèce. Il a été condamné à 50 ans de prison, sa compagne est toujours en fuite.

Défenses des prisonniers politiques

Le Sedel appartient au canton et à la ville de Lucerne en est la locataire. La commune soutient le centre culturel à hauteur de 140’000 francs par an. Les autorités communales n’avaient pas connaissance de cet événement, mais considère qu’en principe, la programmation est l’affaire de l’organisateur. La Ville ne se prononce pas davantage sur cette soirée et dit condamner les manifestations sexistes, racistes ou extrémistes.

Le Sedel, qui ne fait que mettre à disposition ses locaux, souligne sa neutralité politique et n’interdit que les manifestations qui vont à l’encontre de principes tels que le racisme et le sexisme. Selon le média «Zentralplus», l’organisateur de la soirée s’est contenté de se décrire comme «un groupe de personnes qui défendent les prisonniers politiques en Grèce et contre leurs conditions de détention injustes».

