Fête de la musique

Un concert matinal à Lausanne pour célébrer malgré tout

Le quatuor Sine Nomine s'est produit aux aurores à l'occasion des rares festivités dédiées aux mélomanes ce dimanche. D’autres concerts sont prévus.

La formation lausannoise s'est produite dès 06h30 sur le deck de la Jetée de la compagnie, la terrasse estivale située à côté de la piscine de Bellerive. Gratuit, le concert était limité à 300 personnes en raison des directives sanitaires. Il a fait le plein, attirant aussi bien des jeunes qu'un public plus âgé.

Après cette entame matinale, d'autres concerts sont programmés durant la journée. Le duo Aïzma doit donner un récital chant et guitare à la brasserie de Montbenon. Des visites des grandes orgues de la cathédrale sont aussi prévues, tandis que le Musée historique va accueillir dans son jardin les cornemuses du Traditional Pipe Band of Lausanne. Des animations sont aussi prévues au Lausanne Palace et au bar la Galicienne.