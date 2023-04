Tollé sur un concours de chasse aux chats ouvert aux enfants

Des enfants devaient chasser et tuer des chats pour gagner le premier prix: une compétition en Nouvelle-Zélande a finalement été annulée après avoir provoqué un tollé, une décision saluée mercredi par un organisme néo-zélandais de protection des animaux. Les organisateurs d’un concours annuel de chasse aux sangliers et cervidés avaient suscité la consternation en annonçant la création d’une catégorie spécifique pour les enfants de moins de 14 ans.

Soulagement

L’organisation New Zealand Society for the Prevention of Cruelty to Animals s’est déclarée «à la fois satisfaite et soulagée que la catégorie «enfants» qui consistait à tirer sur des chats errants ait été supprimée». «Les enfants, comme les adultes», ne sont «pas capables de faire la différence entre un chat féral, un chat errant ou un chat domestique craintif», a déclaré un porte-parole de l’organisme de protection des animaux.