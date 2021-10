Mort d'une étudiante lors d'un concours de hot-dog aux USA

Etats-Unis : Un concours de hot-dog vire au drame: une étudiante meurt

Une joueuse de crosse de 20 ans, Madelyn Nicpon, a perdu la vie lors d’une participation à une action de récolte de fonds à Somerville, dimanche dernier.

Son équipe, les Tufts, lui a rendu hommage sur Instagram, avec un long message: «Nous sommes dévastés de vous apprendre le décès de Madie Nicpon, alias «Scooter». Scooter était une véritable amie et équipière. Elle estimait beaucoup ses relations avec ses coachs et équipières, et a marqué bien plus que notre équipe. Elle rassemblait tout le monde sur le campus et touchait tous ceux qu'elle rencontrait. Elle nous a inspiré et continuera à le faire chaque jour. Nous devrions tout faire pour vivre nos vies comme le faisait Scooter. Elle accordait de l'importance à l'amour, la loyauté, la compassion et l'amitié.»