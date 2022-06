Etats-Unis: Un concours pour sacrer «le chien le plus laid du monde» 2022

États-Unis : Un concours pour sacrer «le chien le plus laid du monde» 2022

Le chien le plus laid du monde a été désigné à l’occasion d’une compétition organisée en Californie.

Ce chien de race Chinois à crête âgé de 17 ans a battu neuf autres concurrents et permis à sa maîtresse d’empocher une récompense de 1500 dollars.

Avec une coiffure punk et sa langue pendant en permanence de son museau, «Happy Face», a été désigné le chien le plus laid du monde, lors d’une compétition organisée à Petaluma, en Californie.

Elle a raconté qu’au chenil on lui avait parlé d’un chien assez âgé ayant des problèmes de santé. «Le personnel du chenil a essayé de me préparer à ce que j’allais voir. J’ai vu une créature qui était en effet âgée, avait besoin d’une seconde chance et méritait d’être aimée», a déclaré la fière propriétaire. Les vétérinaires avaient prévenu qu’en raison de problèmes de santé, le chien ne pourrait vivre que quelques semaines.