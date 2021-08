Rentrée des classes : Un concours qui permet aux élèves de contrôler leurs dépenses en CO₂

Ecotrip Challenge vise à sensibiliser les élèves quant à leurs déplacements et propose des récompenses.

Ce lundi matin, de nombreux écoliers romands des cantons de Neuchâtel, du Valais et du Jura ont repris le chemin de l’école. L’Association Transports et Environnement (ATE) a saisi cette occasion pour lancer la 3e édition de son Ecotrip Challenge.

Il vise à récompenser les classes de lycée et des écoles moyennes et professionnelles qui auront émis le moins de gaz à effet de serre durant leurs trajets. Les classes peuvent s’inscrire jusqu’au 13 septembre.

Se comparer aux autres

Chaque classe pourra suivre en temps réel ses données et les comparer aux autres. Pour que les troupes soient motivées à faire de leur mieux, des bons Interrail et CFF sont à la clé pour les élèves atteignant le score le plus bas de CO₂.