Enceintes connectées : Un concurrent de Google Assistant et Alexa chez Sonos

La marque américaine de produits audio s’apprête à lancer sur ses enceintes un assistant vocal maison alternatif à ceux de Google et Amazon.

Après «OK Google», «Dis Siri», ou encore «Alexa», place à la nouvelle commande vocale «Hey Sonos». C’est celle qu’il faudra énoncer pour réveiller le nouvel assistant vocal que le fabricant américain Sonos est sur le point d’activer sur ses enceintes connectées sans fil multiroom. Du moins celles compatibles avec son logiciel S2 et disposant d’un micro. D’après The Verge, le lancement serait prévu pour le 1er juin, à commencer par les États-Unis. La date de déploiement à l’international, elle, n’est pas encore connue.

Ce nouvel assistant connu sous le nom de Sonos Voice Control ne sonnera pas la fin de la prise en charge actuelle de Google Assistant et d’Alexa d’Amazon sur les appareils compatibles de la marque, mais jouera le rôle d’alternative. Il permettra de lire et de contrôler la musique diffusée sur les appareils Sonos depuis différentes plateformes de streaming comme Apple Music, Deezer, Pandora et bien entendu Sonos Radio. Par contre, Spotify et YouTube Music ne seront pas de la partie au lancement du service, rapporte le site spécialisé. Il indique que la fonction de commande vocale n’enregistrera pas les commandes audio de l’utilisateur et ne les enverra pas dans le cloud, par souci de respect de la vie privée.