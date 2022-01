PlayStation : Un concurrent du service Game Pass est «inévitable»

Phil Spencer, responsable de la Xbox chez Microsoft, a réagi aux rumeurs du lancement chez Sony d’un service d’abonnement similaire au Game Pass.

Phil Spencer, à la tête de la division de jeux vidéo Xbox chez Microsoft. Getty Images via AFP

D’après de récentes rumeurs rapportées par Bloomberg, Sony s’apprêterait à riposter au Xbox Game Pass de Microsoft avec son projet Spartacus. Pressenti pour un lancement au printemps, ce service concurrent, censé remplacer les abonnements PS Now et PS Plus, est vu comme «inévitable» par Phil Spencer, responsable de la division Xbox chez Microsoft.

«Quand je parle à nos équipes, j’en parle comme d’une fatalité. Donc, pour nous, nous devons continuer à innover, continuer à être compétitifs, car les choses que nous faisons pourraient être des avantages que nous avons sur le marché aujourd’hui, mais ils sont simplement basés sur le fait que nous avons commencé en premier, pas que nous avons créé quelque chose que personne d’autre ne peut créer», a déclaré le cadre de Microsoft à IGN.

«Je pense que la bonne réponse est de livrer de grands jeux sur PC, sur console et dans le cloud et de les rendre disponibles dès le jour 1 avec l’abonnement. Et j’espère que c’est ce que notre concurrent fera», a ajouté Phil Spencer au site spécialisé.

Rumeurs de rétrocompatibilité

Les rumeurs autour de la possibilité de jouer bientôt à des jeux conçus pour les anciennes consoles PlayStation sur la PS5 ont été relancées ce week-end. Des joueurs ont repéré sur le PlayStation Store des fiches de jeux PS3, tels que «Prince of Persia» ou «Dead or Alive 5», qui affichaient des prix et pouvaient être ajoutés à la liste des souhaits. De plus, elles ne renvoyaient pas vers le service de cloud streaming PlayStation Now. Les indices se sont accumulés dernièrement: en plus des bruits de couloir autour du projet Spartacus, un récent brevet déposé par Mark Cerny, principal architecte de la PS5, suggère que Sony planche sur le sujet de la rétrocompatibilité.