Cossonay (VD): Un conducteur alcoolisé termine sa course sur les voies de chemin de fer

La voiture a terminé sa course contre un pylône.

Dimanche 18 juin, vers 6 h, un Suisse de 32 ans, domicilié dans la région lausannoise, a fait une embardée à la gare de Cossonay-Penthalaz et a terminé sa course sur les voies de chemin de fer, perturbant le trafic ferroviaire, indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Sous l’influence de l’alcool, il a dévié de sa trajectoire en direction d’un champ, alors qu’il circulait de Gollion à Penthalaz. Après avoir roulé quelques dizaines de mètres dans l’herbe, il a continué sa route sur plusieurs centaines de mètres sur les voies CFF, a heurté plusieurs éléments de signalisation et un aiguillage, avant d’achever son parcours contre un pylône. Personne n’a été blessé.