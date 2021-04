Un État policier?

Me Tony Donnet-Monay ne lâche rien: «L’enquête en cours pourrait corriger la position du TC même si on se réjouit déjà d’entendre qu’un radar installé, en partie du moins, sans autorisation sur le domaine privé, pourrait être déclaré illicite», note l’avocat du recourant. Cela étant, à ce stade, il déplore qu’un «simple contrôle de la circulation semble justifier, selon le TC, que la police commette une infraction pénale, telle une potentielle violation de domicile. En matière de circulation routière, on est en droit de se demander si l’État de droit n’a pas définitivement cédé sa place à l’État policier, ce qui serait regrettable», ajoute l’avocat.