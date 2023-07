Un conducteur de locomotive amendé après un crash ferroviaire

Le Ministère public de Berne-Mittelland a condamné un conducteur de locomotive pour avoir percuté un train de marchandises. L’homme a écopé d’une peine pécuniaire de 48 jours-amende à 170 fr. (8160 fr. au total) avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans. Il devra s’acquitter d’une amende de liaison de 2040 fr., à laquelle s’ajoutent 2239 fr. 50 d’émoluments et de frais, soit un total de 4279 fr. 50.

Les faits remontent au 2 juin 2022. L’homme avait encastré sa locomotive dans un train de chantier stationné en gare de Zollikofen (BE). Il avait mal interprété un signal d’avertissement à l’entrée de la gare. Puis il n’avait que légèrement réduit sa vitesse et, «par imprudence», il avait ignoré 700 m plus loin un autre signal d’avertissement qui indiquait un arrêt, rapporte l’ordonnance pénale.